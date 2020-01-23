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Дияс прокомментировала победу над россиянкой Блинковой на Australian Open

Дияс прокомментировала победу над россиянкой Блинковой на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Представительница Казахстана Зарина Дияс поделилась впечатлениями от выхода в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде она обыграла россиянку Анну Блинкову со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Наверное, сказался опыт. Я провела два очень сложных матча. В первом круге Аманда Анисимова — она шикарный игрок. Было очень сложно играть. Сегодня Анна очень хорошо играла, был тяжёлый матч. Я рада, что выиграла. Мне немного помог дождь сегодня, потому что я отдохнула, настроилась и с новыми силами вышла на матч», — сказала Дияс в эфире Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

За выход в четвёртый круг Дияс поспорит с голландкой Кики Бертенс. Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака.

Россиянка Блинкова проиграла Дияс во втором круге Australian Open
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