Украинка Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.



Элина 9 раз подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 26 виннеров и 30 неточностей.



За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Свитолина, за карьеру выигравшая 13 турниров WTA в одиночном разряде, поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.