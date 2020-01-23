Украинка Свитолина вышла в третий круг Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.
Элина 9 раз подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 26 виннеров и 30 неточностей.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Свитолина, за карьеру выигравшая 13 турниров WTA в одиночном разряде, поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.
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