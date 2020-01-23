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Надаль попал мячом в лицо болгёрл, после чего поцеловал её и подарил бандану

Надаль попал мячом в лицо болгёрл, после чего поцеловал её и подарил бандану
Теннис / Australian Open 2020 0

Испанский теннисист, трёхкратный обладатель награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру Рафаэль Надаль оказался в не самой приятной ситуации во время своего матча второго раунда Australian Open.

В ходе третьей партии матча с Федерико Дельбонисом первый номер рейтинга АТР, принимая подачу соперника, отправил мяч прямиком в голову болгёрл. Теннисист подошёл к юной девочке, извинился перед ней и поцеловал. Уже после матча Надаль подарил ей свою бандану.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч второго раунда Рафаэль выиграл в трёх партиях — 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Его следующим соперником станет соотечественник Пабло Карреньо-Буста.

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

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