Надаль попал мячом в лицо болгёрл, после чего поцеловал её и подарил бандану

Испанский теннисист, трёхкратный обладатель награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру Рафаэль Надаль оказался в не самой приятной ситуации во время своего матча второго раунда Australian Open.
В ходе третьей партии матча с Федерико Дельбонисом первый номер рейтинга АТР, принимая подачу соперника, отправил мяч прямиком в голову болгёрл. Теннисист подошёл к юной девочке, извинился перед ней и поцеловал. Уже после матча Надаль подарил ей свою бандану.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч второго раунда Рафаэль выиграл в трёх партиях — 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Его следующим соперником станет соотечественник Пабло Карреньо-Буста.
Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.
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