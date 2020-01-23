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Хачанов порассуждал о предстоящем матче с Кирьосом на Australian Open

Хачанов порассуждал о предстоящем матче с Кирьосом на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Третья ракетка России Карен Хачанов поделился мыслями о предстоящем матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Его соперником станет одиозный австралиец Ник Кирьос.

«Знаю, как здорово Ник может играть, особенно здесь, в Австралии. У него невероятная подача, которая при этом очень вариативна. По подбросу мяча невозможно предсказать, куда он полетит», — цитирует Хачанова официальный сайт АТР.

Ранее Карен и Ник играли друг с другом однажды — на соревнованиях в Цинциннати в 2019 году победу одержал россиянин — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Напомним, в матче второго раунда Australian Open уроженец Москвы добыл тяжелейшую победу над представителем Швеции Микаэлем Имером — 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Матч продлился 4 часа 34 минуты.

Действующим чемпионом Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.

Хачанов за 4 часа 34 минуты одолел Имера и сыграет с Кирьосом на Australian Open
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