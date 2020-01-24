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Медведев — о кровотечении из носа в матче 2-го круга AO: иногда со мной такое случается

Медведев — о кровотечении из носа в матче 2-го круга AO: иногда со мной такое случается
Теннис / Australian Open 2020 0

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал проблемы со здоровьем, которые у него возникли в ходе матча второго круга Australian Open.

Во втором сете россиянин взял медицинский тайм-аут, поскольку у него пошла кровь из носа. Медики несколько минут оказывали помощь Медведеву, после чего он вернулся на корт и довёл игру до победы.

«Иногда со мной такое случается. Правда, не во время матча, поэтому сегодня игру пришлось остановить.

Обычно вопрос решается за три, максимум четыре минуты. Так и сегодня: я вызвал физиотерапевта, и он помог мне. Всё в порядке.

Такое случается один-два раза в год. В прошлом сезоне такая же история приключилась в первом круге Australian Open.

Давление? Нет, это не из-за него. В противном случае кровь шла бы в каждом матче», — цитирует Медведева News Yahoo.

У Медведева пошла кровь из носа в ходе матча на Australian Open-2020
Медведев вышел в третий круг Australian Open-2020
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