Янчук: Хачанов не показал своих лучших качеств в матче с Имером

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выступление Карена Хачанова во втором раунде Открытого чемпионата Австралии. В тяжелейшем пятисетовом матче уроженец Москвы обыграл шведа Микаэля Имера — 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Матч длился 4 часа 34 минуты.



«К сожалению, Хачанов сегодня не показал своих лучших качеств. Он намного мощнее, должен был сегодня быть убедительнее и задавить соперника, не доводя игру до крайностей. Имер играл на ошибках и иногда выигрывал, поэтому Карен должен набирать силу и играть более решительно. Может, ему стоит немного восстановиться, чтобы дальше прибавлять и в форме, и в силе ударов. Его удары — это его коронный прием. За счёт скорости мяча он много выигрывает, а тут в решающей партии таких ударов Карен наносил мало, хотя именно они его и выручили. Должен был раньше соперника побеждать. Карен сильнее, а играли на равных. Видимо, он поддался веянию противника и перенял позиционную манеру. Верим, что Карен наберёт форму», — цитирует Янчука Sport24.



Следующим соперником Хачанова станет представитель Австралии Ник Кирьос.

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