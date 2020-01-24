Возняцки проиграла Жабер на Australian Open и завершила карьеру, Барти победила Рыбакину

Датская теннисистка Каролина Возняцки не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 5:7, 6:3, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.
Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Онс 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейков.
За выход в четвертьфинал Жабер поспорит с китаянкой Ван Цян (27).
Ранее Каролина объявила, что завершит выступления после Australian Open 2020 года. За карьеру она выиграла 30 турниров WTA в одиночном разряде. В 2018 году уроженке Оденсе удалось победить на своём первом турнире «Большого шлема» (Australian Open).
Australian Open. Женщины. Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 29) — 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
- 24 января 2020
-
08:01
-
07:43
-
07:28
-
00:24
-
00:22
- 23 января 2020
-
23:42
-
23:19
-
22:27
-
21:09
-
20:14
-
16:51
-
16:41
-
16:20
-
15:59
-
15:27
-
15:20
-
14:23
-
14:12
-
13:54
-
12:42
-
12:36
-
12:25
-
11:50
-
10:54
-
09:17
-
08:40
-
08:31
-
08:19
-
07:39
- 22 января 2020
-
21:51
-
17:39
-
16:58
-
16:51
-
16:35
-
16:22