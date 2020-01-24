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Возняцки проиграла Жабер на Australian Open и завершила карьеру, Барти победила Рыбакину

Возняцки проиграла Жабер на Australian Open и завершила карьеру, Барти победила Рыбакину
Теннис / Australian Open 2020 0

Датская теннисистка Каролина Возняцки не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 5:7, 6:3, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Онс 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейков.

За выход в четвертьфинал Жабер поспорит с китаянкой Ван Цян (27).

Ранее Каролина объявила, что завершит выступления после Australian Open 2020 года. За карьеру она выиграла 30 турниров WTA в одиночном разряде. В 2018 году уроженке Оденсе удалось победить на своём первом турнире «Большого шлема» (Australian Open).

Australian Open. Женщины. Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 29) — 6:3, 6:2.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 04:30 МСК
Онс Жабер
78
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Каролина Возняцки
36
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Елена Рыбакина
26
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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