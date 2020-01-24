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Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open

Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в четвёртый круг, обыграв представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Действующий чемпион 17 раз подал навылет, активно выиграл 40 очков и совершил 23 невынужденные ошибки. На счету Нисиоки 1 эйс, 15 виннеров и 22 неточности.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (14), который победил серба Душана Лайовича (24) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).

Australian Open. Мужчины. Третий круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Томми Пол (США) — 6:1, 6:1, 6:4.

Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 07:40 МСК
Йосихито Нисиока
71
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 9    
2 		3 6 7    
             
Душан Лайович
27
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 04:45 МСК
Мартон Фучович
67
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		1 4    
             
Томми Пол
80
США
Томми Пол
Т. Пол
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