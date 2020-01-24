Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в четвёртый круг, обыграв представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.



Действующий чемпион 17 раз подал навылет, активно выиграл 40 очков и совершил 23 невынужденные ошибки. На счету Нисиоки 1 эйс, 15 виннеров и 22 неточности.



За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (14), который победил серба Душана Лайовича (24) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).

Australian Open. Мужчины. Третий круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Томми Пол (США) — 6:1, 6:1, 6:4.

Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.