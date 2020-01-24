Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в четвёртый круг, обыграв представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.
Действующий чемпион 17 раз подал навылет, активно выиграл 40 очков и совершил 23 невынужденные ошибки. На счету Нисиоки 1 эйс, 15 виннеров и 22 неточности.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (14), который победил серба Душана Лайовича (24) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).
Australian Open. Мужчины. Третий круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Томми Пол (США) — 6:1, 6:1, 6:4.
Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 07:40 МСК
71
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|
|6
|6
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 03:00 МСК
14
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 9
|
|3
|6 7
27
Душан Лайович
Д. Лайович
Читайте также
- 24 января 2020
-
10:30
-
10:12
-
09:50
-
09:23
-
09:03
-
08:46
-
08:01
-
07:43
-
07:28
-
00:24
-
00:22
- 23 января 2020
-
23:42
-
23:19
-
22:27
-
21:09
-
20:14
-
16:51
-
16:41
-
16:20
-
15:59
-
15:27
-
15:20
-
14:23
-
14:12
-
13:54
-
12:42
-
12:36
-
12:25
-
11:50
-
10:54
-
09:17
-
08:40
-
08:31
-
08:19
-
07:39
Партнерский контент