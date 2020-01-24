С. Уильямс — о поражении в 3-м круге Australian Open: я лучше этого
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с китаянкой Ван Цян со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.
«Я сохраняла оптимизм и думала, что смогу выиграть. Говорила себе: „Хорошо, тебе нужно завершить матч в свою пользу“. Честно говоря, я не думала, что проиграю.
Но я не принимала как Серена. Я сама проиграла. Я не должна так играть. Я в буквальном смысле не должна так действовать. Это непрофессионально. Это не круто. Я лучше этого", — приводит слова Уильямс NBC Los Angeles.
Следующей соперницей Ван Цян будет представительница Туниса Онс Жабер. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.
Ван Цян прокомментировала победу над Сереной Уильямс на Australian Open
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