С. Уильямс — о поражении в 3-м круге Australian Open: я лучше этого

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с китаянкой Ван Цян со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.

«Я сохраняла оптимизм и думала, что смогу выиграть. Говорила себе: „Хорошо, тебе нужно завершить матч в свою пользу“. Честно говоря, я не думала, что проиграю.

Но я не принимала как Серена. Я сама проиграла. Я не должна так играть. Я в буквальном смысле не должна так действовать. Это непрофессионально. Это не круто. Я лучше этого", — приводит слова Уильямс NBC Los Angeles.

Следующей соперницей Ван Цян будет представительница Туниса Онс Жабер. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.