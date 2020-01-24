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Гулбис остался без обуви на Australian Open. Он взял на турнир всего одну пару

Гулбис остался без обуви на Australian Open. Он взял на турнир всего одну пару
Теннис / Australian Open 2020 0

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис сообщил, что взял с собой на Открытый чемпионат Австралии лишь одну пару теннисной обуви. Спортсмен полагал, что в случае необходимости найдёт нужные кроссовки в Мельбурне.

«Я думал, что в Мельбурне во время Australian Open это вообще не будет проблемой. Я позвонил в аdidas. Но у них не оказалось ни одной модели, ничего. Поэтому мне пришлось позвонить в 10, ну, может, не в 10, а в 7 магазинов. И только в двух была обувь моего размера. Я купил последние две пары», — приводит слова Гулбиса AFP.

Первую пару Эрнест уже износил, а во второй появились дырки, поэтому латвиец готов обратиться за помощью к другим игрокам.

«Я даже не знаю. У Тима меньший размер. Какой размер у Циципаса, я даже не знаю. Смешно даже думать о таком. Это невероятно», — сказал Гулбис.

В третьем круге Australian Open Эрнест сыграет с французом Гаэлем Монфисом.

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Также в пятницу на Australian Open из лидеров сыграют Федерер, Джокович, Циципас, Серена, а Квитова проэкзаменует россиянку Александрову.
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