Квитова рассказала, как ей удалось победить Александрову на Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась впечатлениями от победы в матче с россиянкой Екатериной Александровой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:2.

«Думаю, ключевыми стали первые два гейма, когда мне удалось удержать свою подачу за, даже не знаю, минут семь. Затем я смогла сделать брейк. Это было отличное начало матча для меня. После этого я прекрасно себя чувствовала и играла достаточно агрессивно. Я знала, что должна играть именно так, атакуя с первого удара.

Александровой нравится играть в той же манере, что и мне. Я просто старалась первой оказывать давление на соперницу", — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал прошлогодняя финалистка Australian Open поспорит с Марией Саккари из Греции.