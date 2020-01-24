Видеообор сенсационного поражения Серены Уильямс на Australian Open
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, не смогла выйти в четвёртый круг, неожиданно проиграв представительнице Китая Ван Цян (27) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
В карьере Ван Цян это первый выход в четвёртый круг Australian Open, в прошлогоднем розыгрыше китаянка закончила своё выступление в третьем раунде. В следующем раунде текущего турнира китаянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.
С. Уильямс — о поражении в 3-м круге Australian Open: я лучше этого
Ван Цян прокомментировала победу над Сереной Уильямс на Australian Open
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