Надаль: Аннита чувствует себя хорошо после моего самого страшного момента на корте
Испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с болгёрл, которой он случайно попал в голову мячом во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с аргентинцем Федерико Дельбонисом.
«У меня появилась возможность встретиться с ней и её семьей сегодня. Так рад, что она чувствует себя хорошо после самого страшного момента, который у меня был на теннисном корте. Аннита — храбрая девочка», — написал Надаль.
Фото доступно в «твиттере» Рафаэля Надаля.
После случившегося Рафаэль подошёл к девочке, извинился перед ней и поцеловал. Первая ракетка мира после игры подарил болгёрл свою бандану. Надаль во втором круге одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Его следующим соперником станет соотечественник Пабло Карреньо-Буста.
Надаль попал мячом в лицо болгёрл, после чего поцеловал её и подарил бандану
Читайте также
- 24 января 2020
-
12:25
-
12:07
-
11:55
-
11:20
-
11:02
-
10:30
-
10:12
-
09:50
-
09:23
-
09:03
-
08:46
-
08:01
-
07:43
-
07:28
-
00:24
-
00:22
- 23 января 2020
-
23:42
-
23:19
-
22:27
-
21:09
-
20:14
-
16:51
-
16:41
-
16:20
-
15:59
-
15:27
-
15:20
-
14:23
-
14:12
-
13:54
-
12:42
-
12:36
-
12:25
-
11:50
-
10:54
Партнерский контент