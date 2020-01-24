Надаль: Аннита чувствует себя хорошо после моего самого страшного момента на корте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с болгёрл, которой он случайно попал в голову мячом во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

«У меня появилась возможность встретиться с ней и её семьей сегодня. Так рад, что она чувствует себя хорошо после самого страшного момента, который у меня был на теннисном корте. Аннита — храбрая девочка», — написал Надаль.

Фото доступно в «твиттере» Рафаэля Надаля.

После случившегося Рафаэль подошёл к девочке, извинился перед ней и поцеловал. Первая ракетка мира после игры подарил болгёрл свою бандану. Надаль во втором круге одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Его следующим соперником станет соотечественник Пабло Карреньо-Буста.