15-летняя Гауфф победила действующую чемпионку Осаку в 3-м круге Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв 15-летней американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Действующая чемпионка 5 раз подала навылет, активно выиграла 17 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету американки 1 эйс, 6 виннеров и 17 неточностей.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США, 14) — Чжан Шуай (Китай).

Australain Open. Женщины. Третий круг

Мария Саккари (Греция, 22) — Мэдисон Кис (США, 10) — 6:4, 6:4.

Элисон Риске (США, 18) — Юлия Гёргес (Германия) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.