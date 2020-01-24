15-летняя Гауфф победила действующую чемпионку Осаку в 3-м круге Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв 15-летней американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Действующая чемпионка 5 раз подала навылет, активно выиграла 17 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету американки 1 эйс, 6 виннеров и 17 неточностей.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США, 14) — Чжан Шуай (Китай).
Australain Open. Женщины. Третий круг
Мария Саккари (Греция, 22) — Мэдисон Кис (США, 10) — 6:4, 6:4.
Элисон Риске (США, 18) — Юлия Гёргес (Германия) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 11:00 МСК
4
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
67
Кори Гауфф
К. Гауфф
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 06:50 МСК
11
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
23
Мария Саккари
М. Саккари
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