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15-летняя Гауфф победила действующую чемпионку Осаку в 3-м круге Australian Open

15-летняя Гауфф победила действующую чемпионку Осаку в 3-м круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв 15-летней американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Действующая чемпионка 5 раз подала навылет, активно выиграла 17 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету американки 1 эйс, 6 виннеров и 17 неточностей.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США, 14) — Чжан Шуай (Китай).

Australain Open. Женщины. Третий круг
Мария Саккари (Греция, 22) — Мэдисон Кис (США, 10) — 6:4, 6:4.
Элисон Риске (США, 18) — Юлия Гёргес (Германия) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 11:00 МСК
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Кори Гауфф
67
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 06:50 МСК
Мэдисон Кис
11
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Мария Саккари
23
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 07:00 МСК
Элисон Риске
19
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 6
6 		6 4 2
         
Юлия Гёргес
39
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
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