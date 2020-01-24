15-летняя Гауфф отреагировала на победу над действующей чемпионкой Australian Open

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась впечатлениями от выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде она победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:4.
«Хочу поблагодарить зрителей, что помогли мне. Вот это жизнь у меня, два года назад проиграла в первом круге юниорского турнира, сейчас обыграла Осаку… Я говорила себе: успокойся, борись, играй каждое очко, как последнее. Я наслаждаюсь атмосферой, обожаю Австралию.
Я не верю во всё это. Проходила однажды мимо Рода Лэйвера, но даже не поздоровалась с ним, ибо слишком нервничала. Но если он смотрит, передайте ему, что мы можем встретиться и поболтать.
Сегодня хочу лечь спать, а в школе учителя меня не перегружают, нормально относятся. Мне всё равно, с кем играть следующий матч. Я тренировалась с Кенин, очень хороший игрок, стабильно играет на задней линии», — сказала Гауфф в интервью на корте.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Чжан Шуай (Китай).
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