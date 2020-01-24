Гауфф повторила достижение Хингис 24-летней давности
Американка Кори Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, сообщается в «твиттере» Gracenote Gold. В последний раз это удалось представительнице Швейцарии Мартине Хингис в 1996 году.
В третьем раунде Кори победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Чжан Шуай (Китай).
В прошлом году Кори впервые в карьере дошла до четвёртого круга на турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. В минувшем сезоне она также выиграла свой первый титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде — в Линце.
15-летняя Гауфф победила действующую чемпионку Осаку в 3-м круге Australian Open
15-летняя Гауфф отреагировала на победу над действующей чемпионкой Australian Open
Читайте также
- 24 января 2020
-
13:23
-
12:43
-
12:33
-
12:25
-
12:07
-
11:55
-
11:20
-
11:02
-
10:30
-
10:12
-
09:50
-
09:23
-
09:03
-
08:46
-
08:01
-
07:43
-
07:28
-
00:24
-
00:22
- 23 января 2020
-
23:42
-
23:19
-
22:27
-
21:09
-
20:14
-
16:51
-
16:41
-
16:20
-
15:59
-
15:27
-
15:20
-
14:23
-
14:12
-
13:54
-
12:42
-
12:36
Партнерский контент