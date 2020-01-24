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Видеообзор победы 15-летней Гауфф над действующей чемпионкой Australian Open

Видеообзор победы 15-летней Гауфф над действующей чемпионкой Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв 15-летней американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

Осака не смогла защитить титул, завоёванный на Australian Open в прошлом году. За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США, 14) — Чжан Шуай (Китай). Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 1 февраля.

В прошлогоднем финале Наоми обыграла чешку Петру Квитову со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

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