Осака: никто не хочет проигрывать 15-летней

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче третьего круга с 15-летней американкой Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6.
«Пока что у меня нет чемпионского менталитета, чтобы одерживать победы, не играя на 100%. Я всегда хотела иметь его, но, кажется, впереди долгий путь. Думаю, некоторые рождаются с ним, а некоторым приходится упорно трудиться, проходить испытания, чтобы заполучить его.
Чувствую, что проверок я прохожу много. Жизнь полна испытаний. Мои испытания — это теннисные матчи, вы их видите. Мне нужно найти способ справляться с этим. Бывают моменты, когда у меня всё получается. Вы это тоже видите. Но бывают ситуации, когда я просто ошеломлена и вообще не знаю, что нужно делать.
Никто не хочет проигрывать 15-летней. Но, наверное, такова реальность для меня. Хотя возраст соперника не имеет значения", — цитирует Осаку AFP.
За выход в четвертьфинал Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Чжан Шуай (Китай).
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