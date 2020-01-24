Осака: никто не хочет проигрывать 15-летней

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче третьего круга с 15-летней американкой Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6.

«Пока что у меня нет чемпионского менталитета, чтобы одерживать победы, не играя на 100%. Я всегда хотела иметь его, но, кажется, впереди долгий путь. Думаю, некоторые рождаются с ним, а некоторым приходится упорно трудиться, проходить испытания, чтобы заполучить его.

Чувствую, что проверок я прохожу много. Жизнь полна испытаний. Мои испытания — это теннисные матчи, вы их видите. Мне нужно найти способ справляться с этим. Бывают моменты, когда у меня всё получается. Вы это тоже видите. Но бывают ситуации, когда я просто ошеломлена и вообще не знаю, что нужно делать.

Никто не хочет проигрывать 15-летней. Но, наверное, такова реальность для меня. Хотя возраст соперника не имеет значения", — цитирует Осаку AFP.

За выход в четвертьфинал Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Чжан Шуай (Китай).

15-летняя Гауфф победила действующую чемпионку Осаку в 3-м круге Australian Open