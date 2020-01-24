4-я ракетка мира Осака после поражения от Гауфф на AО опустится в рейтинге WTA

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака в матче третьего круга проиграла 15-летней американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Таким образом, в Мельбурне Осаке не удалось защитить титул. В рейтинге WTA японка опустится в лучшем случае на девятое место.

На текущий момент Наоми является четвёртой ракеткой мира. В прошлом году после победы на Australian Open Осака возглавила рейтинг. С тех пор на четырёх ТБШ она один раз дошла до 1/8 финала.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гауфф поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США, 14) — Чжан Шуай (Китай).

Australian Open завершится 2 февраля.