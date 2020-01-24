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Федерер: уже начал думать, как буду объяснять своё поражение

Федерер: уже начал думать, как буду объяснять своё поражение
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, поделился впечатлениями от выхода в четвёртый круг. В третьем раунде он одолел хозяина кортов Джона Миллмана со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

«Как хорошо выиграть на супер-тай-брейке, соперник сыграл отличный матч. Это была хорошая битва с отличным парнем, в конце мне немного повезло. Надо было сохранять настрой, концентрацию и принимать верные решения. Уже начал думать, как буду объяснять своё поражение на пресс-конференции, но решил всё же побороться, в итоге выиграл.

Надо было попытаться заставить его нервничать на его подаче, он проделал хорошую работу, почти не совершал ошибок, держаться в матче мне помогала моя подача. Но не было ни одной минуты в этом матче, когда мне было легко. Было сложно, Джон сделал мою жизнь очень сложной сегодня», — сказал Федерер в интервью на корте.

Следующим соперником 38-летнего швейцарца будет венгр Мартон Фучович.

Федерер за 4 часа 3 минуты одолел Миллмана в третьем круге Australian Open
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