Победа над Миллманом стала для Федерера 100-й на Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший в третьем круге Открытого чемпионата Австралии хозяина кортов Джона Миллмана со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), одержал свою 100-ю победу на этом турнире. Для третьей ракетки мира это был 46-й пятисетовый поединок на турнирах «Большого шлема» в карьере.
Кроме того, Роджер прервал серию из трёх поражений в пятисетовых матчах. В последний раз он выигрывал подобный поединок в финале Australian Open — 2018 с Марином Чиличем.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 38-летний швейцарец поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.
Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
Федерер: уже начал думать, как буду объяснять своё поражение
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