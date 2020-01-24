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Болгёрл, в которую Надаль попал мячом: я тронута его добротой

Болгёрл, в которую Надаль попал мячом: я тронута его добротой
Теннис / ATP 0

Болгёрл Аннита Бирчалл рассказала о встрече с Рафаэлем Надалем. Испанский теннисист случайно попал мячом девочке в голову во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

«Невероятно, не могу поверить! Он мой любимый теннисист, совершенно не ожидала такого. Рафаэль спросил, как я себя чувствую, рассказал о себе, было классно с ним встретиться, поговорить. Он подарил мне кепку с надписью «Моей подруге Анните, с наилучшими пожеланиями». Тронута его добротой. Большинство теннисистов, попав в меня, спросили бы, всё ли порядке, но не стали бы продолжать общение. Я такого не ожидала», — сказала девочка в интервью The Age.

Надаль во втором круге одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Следующим соперником теннисиста станет соотечественник — Пабло Карреньо-Буста.

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