Халеп обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг Australian Open
Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга она взяла верх над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой — 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
Путинцева не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 7. В активе бывшей первой ракетки мира 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 сделанных брейков.
За выход в четвертьфинал Халеп поcпорит с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Катрин Беллис (США).
В 2019 году Australian Open выиграла японка Наоми Осака.
Женщины. Australian Open. Третий круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 0:6, 1:6.
Australian Open (ж). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 05:50 МСК
38
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
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Симона Халеп
С. Халеп
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