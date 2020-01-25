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Халеп обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг Australian Open

Халеп обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга она взяла верх над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой — 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Путинцева не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 7. В активе бывшей первой ракетки мира 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал Халеп поcпорит с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Катрин Беллис (США).

В 2019 году Australian Open выиграла японка Наоми Осака.

Женщины. Australian Open. Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 0:6, 1:6.

Australian Open (ж). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 05:50 МСК
Юлия Путинцева
38
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Australian Open (ж). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 05:25 МСК
Белинда Бенчич
7
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
31
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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