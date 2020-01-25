Халеп обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга она взяла верх над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой — 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Путинцева не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 7. В активе бывшей первой ракетки мира 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал Халеп поcпорит с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Катрин Беллис (США).

В 2019 году Australian Open выиграла японка Наоми Осака.

Женщины. Australian Open. Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 0:6, 1:6.