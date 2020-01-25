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Надаль обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 1/8 финала Australian Open

Надаль обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:2, 6:4 обыграл в трёх сетах соотечественника, Пабло Карреньо-Бусту, и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

Надаль 9 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. При этом он смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Его визави выполнил 6 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Возможностей взять подачу соперника у Карреньо-Бусты не было.

В 1/8 финала Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия). Встреча состоится сегодня, 25 января. Начала запланировано на 10:50 мск.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 07:25 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		2 4    
             
Пабло Карреньо-Буста
30
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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