Надаль обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:2, 6:4 обыграл в трёх сетах соотечественника, Пабло Карреньо-Бусту, и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.
Надаль 9 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. При этом он смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Его визави выполнил 6 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Возможностей взять подачу соперника у Карреньо-Бусты не было.
В 1/8 финала Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия). Встреча состоится сегодня, 25 января. Начала запланировано на 10:50 мск.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
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