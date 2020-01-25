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Рублёв за 3 часа обыграл Гоффена и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Рублёв за 3 часа обыграл Гоффена и вышел в четвёртый раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4) обыграл бельгийца Давида Гоффена и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.

Рублёв 14 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. При этом он смог реализовать 4 брейк-пойнта из 6. Его соперник выполнил 11 эйсов и совершил одну двойную ошибку. Гоффен реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.

В 1/8 финала Australian Open россиянин сыграет с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия). Встреча состоится сегодня, 25 января. Начало запланировано на 11:00 мск.

Ранее определилась ещё одна пара, которая сыграет в четвёртом круге Australian Open. Француз Гаэль Монфис обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса – 7:6 (7:2), 6:4, 6:3. А австриец Доминик Тим — американца Тейлора Фритца (6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4).

Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 06:45 МСК
Давид Гоффен
11
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 4 6 4  
2 		7 7 6 7 7  
             
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 05:00 МСК
Гаэль Монфис
10
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 2 		4 3    
             
Эрнест Гулбис
256
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 06:40 МСК
Тейлор Фритц
34
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 7 7 4  
6 		6 6 5 6  
             
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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