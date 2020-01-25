Рублёв за 3 часа обыграл Гоффена и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4) обыграл бельгийца Давида Гоффена и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.

Рублёв 14 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. При этом он смог реализовать 4 брейк-пойнта из 6. Его соперник выполнил 11 эйсов и совершил одну двойную ошибку. Гоффен реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.



В 1/8 финала Australian Open россиянин сыграет с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия). Встреча состоится сегодня, 25 января. Начало запланировано на 11:00 мск.



Ранее определилась ещё одна пара, которая сыграет в четвёртом круге Australian Open. Француз Гаэль Монфис обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса – 7:6 (7:2), 6:4, 6:3. А австриец Доминик Тим — американца Тейлора Фритца (6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4).