Бенчич на Australian Open потерпела самое крупное поражение с 2014 года

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2020 в женском одиночном разряде. Она менее чем за час в двух партиях проиграла эстонке Анетт Контавейт – 0:6, 1:6.

Бенчич потерпела самое крупное поражение с 2014 года, когда не выиграла ни одного гейма в матче с датчанкой Каролин Возняцки в Стамбуле.

Контавейт смогла в четвёртый раз в карьере выйти во вторую неделю ТБШ. За выход в четвертьфинал она поборется с Игой Свёнтек из Польши.

В 2019 году Australian Open выиграла Наоми Осака. В этом сезоне японка не смогла защитить титул, проиграв в третьем круге 15-летней американке Кори Гауфф.

Соревнования завершатся 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.