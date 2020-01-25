Бенчич на Australian Open потерпела самое крупное поражение с 2014 года
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2020 в женском одиночном разряде. Она менее чем за час в двух партиях проиграла эстонке Анетт Контавейт – 0:6, 1:6.
Бенчич потерпела самое крупное поражение с 2014 года, когда не выиграла ни одного гейма в матче с датчанкой Каролин Возняцки в Стамбуле.
Контавейт смогла в четвёртый раз в карьере выйти во вторую неделю ТБШ. За выход в четвертьфинал она поборется с Игой Свёнтек из Польши.
В 2019 году Australian Open выиграла Наоми Осака. В этом сезоне японка не смогла защитить титул, проиграв в третьем круге 15-летней американке Кори Гауфф.
Соревнования завершатся 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.
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