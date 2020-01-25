Монфис: не получал травму, играя в приставку, я просто подходящий кандидат для такой байки

Французский теннисист Гаэль Монфис после победы в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии, где он обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса, прокомментировал появившуюся ранее информацию о его травме. Сообщалось, что игрок травмировался, играя в приставку.



«Никогда не говорил, что у меня травма. Вы себе вообще представляете, что можно повредиться, играя в PlayStation? Бросьте! Объяснить эту информацию легко. Я просто подходящий кандидат для такой чудной байки», — приводит слова Монфиса журналист Рави Убха в «Твиттере».



Монфис одолел Гулбиса со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:3. В следующем раунде Australian Open он встретится с австрийцем Домиником Тимом, который обыграл американца Тейлора Фритца — 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Монфис травмировался накануне Australian Open, играя в компьютерную игру