Бывшая 69-я ракетка мира Жоау Соуза пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи
Бразильский теннисист Жоау Соуза получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Ему придётся заплатить штраф в размере $ 200 тыс. Об этом сообщает сайт Tennis Integrity Unit (TIU).
Расследование установило, что с 2015 по 2019 год спортсмен провёл ряд договорных матчей на «челленджерах» и «фьючерсах» в Бразилии, Мексике, США и Чехии. Соузу признали виновным в том, что он склонял других игроков к участию в «договорняках» и избавлялся от улик.
8 апреля 2019 года уже сообщалось о дисквалификации Соузы, но на следующий день её отменили. Отмечалось, что бразилец не получил никакого уведомления на электронную почту. Кроме того, представители TIU игнорировали все вопросы журналистов.
Дисквалификация Жоау Соузы за нарушение антикоррупционных правил отменена
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