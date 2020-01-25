Тарпищев: наш мужской однозначно движется вверх, а женскому ещё года два надо

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии с бельгийцем Давидом Гоффеном.
«Игра была очень интенсивной. Полтора сета Гоффен играл длинно, в ходе розыгрыша использовал варианты, когда Рублёв зачастую срывался на более короткую игру. Поэтому Гоффен лучше подходил к мячу, ему было удобнее, был запас перед ударом, из-за этого были варианты. Но потихоньку интенсивность, которую предложил Рублёв, сработала. У Гоффена начался спад, он не дотянул до выигрыша второго сета. Фактор того, что при интенсивности Гоффен не справился, а потом начался спад, стал ключевым.
В целом я доволен результатами, всё идёт по восходящей. Наш теннис движется вверх? Мужской — однозначно, а у женщин время не пришло, молодёжь хорошая, но ещё года полтора-два надо. А мужской — несомненно, трое теннисистов в двадцатке лучших, этого ни у одной страны нет. Это однозначно успех», — приводит слова Тарпищева Sport24.
В 1/8 финала Australian Open Рублёв сыграет с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия). Встреча состоится сегодня, 25 января.
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