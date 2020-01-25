Павлюченкова: говорят, раз ты из России, то тебе нравится холод. А я ненавижу мороз

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с чешкой Каролиной Плишковой — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) рассказала, как справляется с жарой, которая стоит на Зелёном континенте.



«Я люблю жару. Хотя все говорят: «Ты из России, и тебе должен нравиться холодная погода погоду». Нет! Я ненавижу мороз на самом деле. Здесь в Австралии мне нравится, чувствую себя комфортно», — сказала Анастасия в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поборется с немкой Анжеликой Кербер, которая ранее обыграла итальянку Камилу Джорджи.

В 2019 году Australian Open выиграла Наоми Осака. В этом сезоне японка не смогла защитить титул, проиграв в третьем круге 15-летней американке Кори Гауфф.