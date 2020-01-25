Пятая ракетка мира Свитолина крупно проиграла Мугурусе на Australian Open

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.



Мугуруса 4 раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Она смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 13. Свитолина выполнила два эйса, не совершив за матч ни одной двойной ошибки. Украинка упустила две возможности взять подачу соперницы.



В следующем раунде соревнований Гарбинье сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Кики Бертенс (Нидерланды), поединок которых состоится сегодня, 25 января.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open победу праздновала Наоми Осака, обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Японка не смогла защитить титул.