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Пятая ракетка мира Свитолина крупно проиграла Мугурусе на Australian Open

Пятая ракетка мира Свитолина крупно проиграла Мугурусе на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Мугуруса 4 раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Она смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 13. Свитолина выполнила два эйса, не совершив за матч ни одной двойной ошибки. Украинка упустила две возможности взять подачу соперницы.

В следующем раунде соревнований Гарбинье сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Кики Бертенс (Нидерланды), поединок которых состоится сегодня, 25 января.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша Australian Open победу праздновала Наоми Осака, обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Японка не смогла защитить титул.

Australian Open (ж). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 11:00 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Гарбинье Мугуруса
32
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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