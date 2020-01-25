Болельщики устроили драку перед матчем Хачанова и Кирьоса на Australian Open

Перед матчем третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и хозяином кортов Ником Кирьосом на трибунах произошла драка. Несколько болельщиков сцепились между собой. В дело пришлось вмешаться стюардам. Зачинщиков вывели со стадиона.



Встреча Хачанова с Кирьосом продолжается в данный момент. Напомним, что победитель этого матча в 1/8 финала Australian Open сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Ранее Испанец в трёх сетах уверенно переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:1, 6:2, 6:4.

Видео доступно на странице Steph в «Твиттере».



Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.