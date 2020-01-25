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Болельщики устроили драку перед матчем Хачанова и Кирьоса на Australian Open

Болельщики устроили драку перед матчем Хачанова и Кирьоса на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Перед матчем третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и хозяином кортов Ником Кирьосом на трибунах произошла драка. Несколько болельщиков сцепились между собой. В дело пришлось вмешаться стюардам. Зачинщиков вывели со стадиона.

Встреча Хачанова с Кирьосом продолжается в данный момент. Напомним, что победитель этого матча в 1/8 финала Australian Open сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Ранее Испанец в трёх сетах уверенно переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:1, 6:2, 6:4.

Видео доступно на странице Steph в «Твиттере».

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 10:50 МСК
Ник Кирьос
26
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 1    
2 		6 5 2    
             
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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