Болельщики устроили драку перед матчем Хачанова и Кирьоса на Australian Open
Перед матчем третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и хозяином кортов Ником Кирьосом на трибунах произошла драка. Несколько болельщиков сцепились между собой. В дело пришлось вмешаться стюардам. Зачинщиков вывели со стадиона.
Встреча Хачанова с Кирьосом продолжается в данный момент. Напомним, что победитель этого матча в 1/8 финала Australian Open сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Ранее Испанец в трёх сетах уверенно переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:1, 6:2, 6:4.
Видео доступно на странице Steph в «Твиттере».
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
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