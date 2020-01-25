Александрова, Кудерметова и Калинская примут участие в сборе перед Кубком Федерации

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что сбор женской команды России по теннису перед отборочным матчем Кубка Федерации пройдёт в 400 км от Бухареста и начнётся 3 февраля.
Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии состоится 7-8 февраля в Клуже-Напоке (Румыния).
«Команда начнёт сбор через понедельник, 3 февраля, место в 400 км под Бухарестом. Тренерский штаб сборной практически определился с составом. Точно будут Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), ещё семь раз россиянки играли в финале турнира. Последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году — тогда она уступила сборной Чехии.
- 25 января 2020
-
12:42
-
12:40
-
12:29
-
11:22
-
11:09
-
10:55
-
10:33
-
10:32
-
10:22
-
09:57
-
09:18
-
09:10
-
08:54
-
05:58
- 24 января 2020
-
23:30
-
22:33
-
22:16
-
21:45
-
17:15
-
17:01
-
16:50
-
14:58
-
14:52
-
14:22
-
14:06
-
13:23
-
12:43
-
12:33
-
12:25
-
12:07
-
11:55
-
11:20
-
11:02
-
10:30
-
10:12