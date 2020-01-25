Александрова, Кудерметова и Калинская примут участие в сборе перед Кубком Федерации

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что сбор женской команды России по теннису перед отборочным матчем Кубка Федерации пройдёт в 400 км от Бухареста и начнётся 3 февраля.



Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии состоится 7-8 февраля в Клуже-Напоке (Румыния).

«Команда начнёт сбор через понедельник, 3 февраля, место в 400 км под Бухарестом. Тренерский штаб сборной практически определился с составом. Точно будут Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), ещё семь раз россиянки играли в финале турнира. Последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году — тогда она уступила сборной Чехии.