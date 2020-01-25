Медведев уверенно вышел в четвёртый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга первого в этом году турнира «Большого шлема» он со счётом 6:4, 6:3, 6:2 уверенно обыграл представляющего Зелёный континент Алексея Попырина. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.



Медведев выполнил 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Россиянин реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Попырин 8 раз подал навылет. Австралиец допустил 7 двойных ошибок. При этом он не смог воспользоваться единственным брейк-пойнтом в матче.



В следующем раунде Медведев сыграет со Стэном Вавринкой. Швейцарец вышел в 1/8 финала после того, как его соперник, американец Джон Иснер, не смог продолжить матч третьего круга и снялся с соревнований.