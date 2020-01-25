Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев уверенно вышел в четвёртый круг Australian Open

Медведев уверенно вышел в четвёртый круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга первого в этом году турнира «Большого шлема» он со счётом 6:4, 6:3, 6:2 уверенно обыграл представляющего Зелёный континент Алексея Попырина. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Медведев выполнил 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Россиянин реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Попырин 8 раз подал навылет. Австралиец допустил 7 двойных ошибок. При этом он не смог воспользоваться единственным брейк-пойнтом в матче.

В следующем раунде Медведев сыграет со Стэном Вавринкой. Швейцарец вышел в 1/8 финала после того, как его соперник, американец Джон Иснер, не смог продолжить матч третьего круга и снялся с соревнований.

Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 12:30 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		3 2    
             
Алексей Попырин
96
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 10:10 МСК
Джон Иснер
19
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
4 		1      
6 		4      
             
Стэн Вавринка
15
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020