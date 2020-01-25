Медведев уверенно вышел в четвёртый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга первого в этом году турнира «Большого шлема» он со счётом 6:4, 6:3, 6:2 уверенно обыграл представляющего Зелёный континент Алексея Попырина. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Медведев выполнил 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Россиянин реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Попырин 8 раз подал навылет. Австралиец допустил 7 двойных ошибок. При этом он не смог воспользоваться единственным брейк-пойнтом в матче.
В следующем раунде Медведев сыграет со Стэном Вавринкой. Швейцарец вышел в 1/8 финала после того, как его соперник, американец Джон Иснер, не смог продолжить матч третьего круга и снялся с соревнований.
Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 12:30 МСК
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|2
96
Алексей Попырин
А. Попырин
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