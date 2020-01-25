Видеообзор третьей победы Медведева на Australian Open 2020

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в 1/8 финала соревнований, обыграв представляющего Зелёный континент Алексея Попырина со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».



За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Медведев поспорит со Стэном Вавринкой. Швейцарец вышел в 1/8 финала после того, как его соперник, американец Джон Иснер, не смог продолжить матч третьего круга и снялся с соревнований.



Australian Open завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Медведев в прошлогоднем розыгрыше дошёл до четвёртого круга, где проиграл будущему победителю со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.