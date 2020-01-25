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Видеообзор напряжённого пятисетового матча Хачанова и Кирьоса на Australian Open 2020

Видеообзор напряжённого пятисетового матча Хачанова и Кирьоса на Australian Open 2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, не сумел пробиться в 1/8 финала соревнований. В потрясающем по напряжению матче третьего круга с хозяином кортов Ником Кирьосом он смог вернуться в игру, уступая 0-2 по сетам. Однако россиянин не дожал соперника и проиграл со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10).

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

В 1/8 финала Australian Open Кирьос сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Ранее испанец в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4 уверенно переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.

Australian Open завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.

Хачанов завершил борьбу на Australian Open, проиграв в пяти сетах Кирьосу
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