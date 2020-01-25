Медведев признался, что следил за матчем Хачанова во время своей игры с Попыриным

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал выход в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он обыграл местного теннисиста Алексея Попырина — 6:4, 6:3, 6:2.
«Разница от игры вечером в Австралии и США? Ощущения разные, ведь в Австралии редко бывает жарко вечером. Даже если днём температура +40, вечером она существенно падает — до +20, а то и +15. В принципе, прохладно и мяч не очень быстро летит. В Америке, наоборот, и днём и вечером, мне кажется, держится одинаковая температура.
В переходах нередко смотрю на мониторе параллельный матч, это меня не отвлекает (параллельно с матчем Медведева встречу третьего раунда играл Карен Хачанов. — Прим. «Чемпионата»). Неоднократно бросал взгляд на игру Карена. Как я понимаю, там было вообще без брейков. Опять же, меня это не отвлекает, я только болел за Карена», — заявил Медведев в эфире Eurosport.
Следующим соперником Даниила станет Стэн Вавринка. Швейцарец вышел в 1/8 финала после того, как его соперник, американец Джон Иснер, не смог продолжить матч третьего круга и снялся с соревнований.
«С матча с Вавринкой началось моё восхождение на US Open? Да, теперь главное, чтобы оно не закончилось здесь, в Мельбурне. Стэн — всегда тяжёлый соперник, особенно на «Шлемах». Даже если он и не в лучшей форме, всё равно заходит далеко. Главное — показать хорошую игру», — добавил россиянин.
- 25 января 2020
-
19:02
-
16:59
-
16:35
-
15:37
-
14:31
-
14:08
-
13:20
-
12:42
-
12:40
-
12:29
-
11:22
-
11:09
-
10:55
-
10:33
-
10:32
-
10:22
-
09:57
-
09:18
-
09:10
-
08:54
-
05:58
- 24 января 2020
-
23:30
-
22:33
-
22:16
-
21:45
-
17:15
-
17:01
-
16:50
-
14:58
-
14:52
-
14:22
-
14:06
-
13:23
-
12:43
-
12:33