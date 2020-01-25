Павлюченкова — о победе над Плишковой: задачей на матч было хотя бы принимать подачу

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В двух партиях она обыграла вторую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).



«Я рада победе в любой встрече, а в матче с Каролиной — особенно, никогда не побеждала её. Очень рада, что сегодня я весь матч действовала стабильно, хоть и Плишкова играла очень здорово.



Сегодня у меня была задача на приёме хотя бы просто принимать подачу, просто дотрагиваться до мяча. Получилось постоянно зарабатывать брейк-пойнты, чему я очень рада», — сказала Павлюченкова в эфире канала Eurosport.



Следующей соперницей Анастасии станет немецкая теннисистка Анжелика Кербер.



«С Анжеликой у нас всегда очень непростые матчи. Конечно, я подготовлюсь, поговорю с тренером, мы обсудим тактику. Она играет менее агрессивно, чем Плишкова, но будет так же непросто», — отметила россиянка.

Павлюченкова: говорят, раз ты из России, то тебе нравится холод. А я ненавижу мороз