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Рублёв: в начале матча с Гоффеном я просто не видел выхода — он классно подавал и принимал

Рублёв: в начале матча с Гоффеном я просто не видел выхода — он классно подавал и принимал
Теннис / Australian Open 2020 0

Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии. В четырёх партиях он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).

«В голове было только, что Гоффен намного лучше меня играет, намного лучше подаёт… Я не видел выхода, ведь Давид принимал всё, здорово подавал, и это позволяло ему вести игру и чувствовать себя уверенно.

Не видел никакого выхода, поэтому просто сказал себе играть молча и бороться. Знаю по себе, даже когда ведёшь с брейком, закончить матч бывает очень тяжело: начинается волнение, человека зажимает. Понимал это и просто надеялся на это.

Главным было — не показывать эмоций. Если проиграю в трёх сетах, то хотя бы без каких-то нервов. В итоге мне удалось переломить игру. Когда он подавал на второй сет, потихоньку начал лучше принимать, лучше подавать… Игра стала уже более равной, и в итоге всё сложилось в мою пользу.

На наш матч на US Open 2017 не ориентировался. Я был совсем другим, у него тогда ещё была какая-то травма. В общем, совсем другая история», — заявил Рублёв в эфире Eurosport.

Следующим соперником Андрея станет представитель Германии Александр Зверев.

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