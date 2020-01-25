Кирьос — о матче с Хачановым: одна из лучших побед в моей карьере, просто сумасшествие

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В пяти партиях он обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8).



«Определённо, это одна из лучших побед в карьере. Этот матч был одним из самых безумных. Просто невероятный! У меня был матчбол в третьем сете, в четвёртом… При счёте 7:8 на тай-брейке в голове роилось так много мыслей, в том числе и о проигрыше. Просто сумасшествие», — цитирует Ника официальный сайт АТР.



Стоит отметить, что сегодня Кирьос выиграл самый затяжной матч в карьере — встреча продолжалась 4 часа 36 минут. Следующим соперником австралийца станет первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.

Хачанов завершил борьбу на Australian Open, проиграв в пяти сетах Кирьосу