Чесноков назвал Кирьоса клоуном и признался, что рад поражению Серены Уильямс

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал итоги третьего раунда Australian Open.

«Считаю, что Хачанов играл гораздо лучше во встрече с Кирьосом, чем в матче против Имера. Хотя он мог бы проиграть и сегодня в трёх сетах. Но когда дело дошло до пятой партии, я думал, что Хачанов победит, потому что он действовал увереннее соперника. Но, к сожалению, этого не случилось. Думаю, что продолжи Хачанов играть в том же духе, он скоро вернётся на прежние позиции. Также добавлю про его оппонента. Если бы Карен уступил Надалю, я бы расстроился меньше. Потому что Кирьоса я считаю клоуном. Понимаю, что теннис не лишён цирковых элементов. Осознаю, что австралийская публика в восторге от номеров Ника. Но меня он раздражает.

Что могу сказать про Андрея Рублёва? Он игрок а-ля Агасси. Андрей показывает теннис, который интересно смотреть.

На Australian Open меня поражает Миллман! Будучи игроком Топ-50, против Федерера он играет так, как будто сам Джон — один из теннисистов, входящих в первую мировую пятёрку рейтинга. В матчах с равными соперниками мячи после его ударов часто летят в аут. А с Федерером он почти всегда попадает в корт! Именно во встречах с Роджером Миллман обретает совершенно необъяснимый для меня драйв! Так было на US Open, так же случилось и в Мельбурне. Я совершенно не понимаю, что происходит. В то же время для меня осталось загадкой, почему на чемпионском тай-брейке Джон послал мяч в огромный аут, когда Федерер крайне неудачно сыграл укороченным ударом при счёте 7:8, хотя австралиец должен был выигрывать и это очко и весь матч.

Что касается Серены Уильямс, скажу откровенно, я рад её поражению. Надоели её победы. Пусть кто-то другой завоёвывает чемпионские титулы турниров «Большого Шлема», — приводит слова Чеснокова GoTennis.