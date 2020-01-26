100-я ракетка мира Сандгрен вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв Фоньини
Американец Теннис Сандгрен, занимающий 100-е место в рейтинге, смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионат Австралии. В матче четвёртого круга он за 3 часа 27 минут обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.
Сандгрен 21 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки. Американец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 5. Фоньини выполнил 8 эйсов и совершил 3 двойные ошибки. При этом итальянец реализовал лишь 3 брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале Australian Open Сандгрен сыграет с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) – Роджер Федерер (Швейцария).
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
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