Хачанов: сказать, что я расстроен, значит, ничего не сказать

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал проигрыш в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии с хозяином кортов Ником Кирьосом.



«Сказать, что я расстроен, значит, ничего не сказать. Сделал всё что мог. Сезон только начался, впереди много турниров. Удачи всем российским игрокам на Australian Open!» — написал Хачанов.

Фото доступно на странице Карена Хачанова в «Твиттере».

Хачанов в фантастическом по напряжению матче третьего круга проиграл Кирьосу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 4 часа 24 минуты.



Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.