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Первая ракетка мира Барти сыграет с Квитовой в 1/4 финала Australian Open

Первая ракетка мира Барти сыграет с Квитовой в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга хозяйка кортов в трёх сетах обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 6:3, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Барти 4 раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Австралийка смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 6. Риске выполнила 2 эйса и допустила столько же двойных ошибок. Американка взяла 4 гейма на подаче Эшли — 4 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале соперницей Барти станет чешка Петра Квитова, со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 обыгравшая представительницу Греции Марию Саккари.

В 2019 году Australian Open выиграла Наоми Осака. В этом сезоне японка не смогла защитить титул, проиграв в третьем круге 15-летней американке Кори Гауфф.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
3 		6 4
         
Элисон Риске
19
США
Элисон Риске
Э. Риске
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