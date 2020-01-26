Первая ракетка мира Барти сыграет с Квитовой в 1/4 финала Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга хозяйка кортов в трёх сетах обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 6:3, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
Барти 4 раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Австралийка смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 6. Риске выполнила 2 эйса и допустила столько же двойных ошибок. Американка взяла 4 гейма на подаче Эшли — 4 брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале соперницей Барти станет чешка Петра Квитова, со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 обыгравшая представительницу Греции Марию Саккари.
В 2019 году Australian Open выиграла Наоми Осака. В этом сезоне японка не смогла защитить титул, проиграв в третьем круге 15-летней американке Кори Гауфф.
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