Первая ракетка мира Барти сыграет с Квитовой в 1/4 финала Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга хозяйка кортов в трёх сетах обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 6:3, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Барти 4 раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Австралийка смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 6. Риске выполнила 2 эйса и допустила столько же двойных ошибок. Американка взяла 4 гейма на подаче Эшли — 4 брейк-пойнта из 5.



В четвертьфинале соперницей Барти станет чешка Петра Квитова, со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 обыгравшая представительницу Греции Марию Саккари.



В 2019 году Australian Open выиграла Наоми Осака. В этом сезоне японка не смогла защитить титул, проиграв в третьем круге 15-летней американке Кори Гауфф.