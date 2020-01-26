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Видеообзор уверенной победы Джоковича в матче четвёртого круга Australian Open 2020

Видеообзор уверенной победы Джоковича в матче четвёртого круга Australian Open 2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович без особых проблем вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга он за 2 часа 6 минут уверенно переиграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

Джокович в ходе поединка 8 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. При этом действующий победитель Открытого чемпионата Австралии смог реализовать 4 брейк-пойнта из 8.

Видеообзор матча Джокович — Шварцман доступен на «Чемпионате».

В четвертьфинале Australian Open Новак сыграет с представителем Канады Милошем Раоничем, который в матче четвёртого круга обыграл хорвата Марина Чилича – 6:4, 6:3, 7:5. Эта встреча пройдёт 28 января. Начало запланировано на 03:00 мск.

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