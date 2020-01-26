Федерер вышел в 1/4 финала Australian Open, отдав один сет Фучовичу

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут.
Федерер 5 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. При этом он смог реализовать 7 брейк-пойнтов из 12. Фучович выполнил один эйс и допустил одну двойную ошибку. Мартов смог взять два гейма на подаче швейцарца — 2 брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Australian Open Федерер встретится с представителем США Теннисом Сандгреном, который в матче четвёртого круга обыграл итальянца Фабио Фоньини – 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
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