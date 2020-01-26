Джокович — о четвертьфинале с Раоничем: я должен быть готов к мощным подачам

Действующий чемпион Australian Open серб Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, в котором ему предстоит сыграть с представителем Канады Милошем Раоничем, в матче четвёртого круга переигравшим хорвата Марина Чилича – 6:4, 6:3, 7:5. Сам Джокович в 1/8 финала обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:4, 6:4.
«С Раоничем будет совсем другой матч, чем сегодня. Он один из самых высоких и физически сильных парней в туре. У него одна из самых сильных подач. Я должен быть готов к мощным ударам, идущим с его стороны сетки. Я играл с ним здесь и хорошо помню… Одним из ключевых элементов будет то, насколько хорошо я сыграю в защите, а также насколько уверенно проведу свои подачи.
Рад, что он снова здоров и играет на хорошем уровне. Он отличный парень. Я знаю его много лет, он хороший друг. Мы говорим на одном языке. Приятно вновь сыграть с ним», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
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