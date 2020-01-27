Шарапова – о гибели Брайанта: не забуду время, отведённое Коби в мои трудные моменты

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.

«Это невероятно сложно принять. Никогда не забуду щедрость и время, отведённое Коби в некоторые из моих самых трудных моментов. Я всегда буду благодарна. Моё сердце с тобой и твоей прекрасной семьёй», — написала Шарапова в «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».