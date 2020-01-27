Кафельников — о гибели Брайанта: к сожалению, все мы смертны

Бывший российский теннисист и дважды победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал гибель баскетболиста Коби Брайанта.

«К большому сожалению, все мы смертные, независимо от своей принадлежности, материального статуса и цвета кожи! RIP Kobe», — написал Кафельников в «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».