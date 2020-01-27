Эстонка Контавейт впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Польши Игу Свёнтек со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 43 минуты.

Анетт трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 9 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков. Эстонка впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

За выход в полуфинал Australian Open Контавейт поспорит с румынкой Симоной Халеп, получившей четвёртый номер посева.

В 2019 году победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака, в финале обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.