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Эстонка Контавейт впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Эстонка Контавейт впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2020 0

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Польши Игу Свёнтек со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 43 минуты.

Анетт трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 9 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков. Эстонка впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

За выход в полуфинал Australian Open Контавейт поспорит с румынкой Симоной Халеп, получившей четвёртый номер посева.

В 2019 году победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака, в финале обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Australian Open (ж). 4-й круг
27 января 2020, понедельник. 04:30 МСК
Анетт Контавейт
31
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7
7 7 		5 5
         
Ига Свёнтек
56
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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